Джонсон заявил, что Лондон готов работать со всеми партнерами, чтобы Афганистан не стал "рассадником терроризма"

В ближайшие дни Великобритания эвакуирует из Афганистана "большую часть" сотрудников своего посольства, отметил Джонсон Фото: EPA

По словам Джонсона, "надо быть реалистами в отношении имеющихся у Великобритании или у любой другой страны возможностей добиться военного, боевого решения в Афганистане".

При этом что Лондон, безусловно, может сделать – "сотрудничать со всеми нашими партнерами в регионе и мире", заинтересованными в том, "чтобы Афганистан снова не стал рассадником терроризма", отметил премьер Великобритании.

Джонсон добавил, что в ближайшие дни из исламской республики будут эвакуированы "большая часть" сотрудников посольства Великобритании, а также граждане Афганистана, которые помогали британским военным в стране.

Для их эвакуации в Кабул будут временно направлены 600 британских военнослужащих.