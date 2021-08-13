ГОРДОН
 
 
МИР

Джонсон заявил, что Лондон готов работать со всеми партнерами, чтобы Афганистан не стал "рассадником терроризма"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ближайшие дни Великобритания эвакуирует из Афганистана "большую часть" сотрудников своего посольства, отметил Джонсон
В ближайшие дни Великобритания эвакуирует из Афганистана "большую часть" сотрудников своего посольства, отметил Джонсон
Фото: EPA

Великобритания готова работать с партнерами по всему миру, чтобы не допустить превращения Афганистана в центр терроризма. Об этом 13 августа в интервью британским СМИ заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщила BBC.

По словам Джонсона, "надо быть реалистами в отношении имеющихся у Великобритании или у любой другой страны возможностей добиться военного, боевого решения в Афганистане".

При этом что Лондон, безусловно, может сделать – "сотрудничать со всеми нашими партнерами в регионе и мире", заинтересованными в том, "чтобы Афганистан снова не стал рассадником терроризма", отметил премьер Великобритании.

Джонсон добавил, что в ближайшие дни из исламской республики будут эвакуированы "большая часть" сотрудников посольства Великобритании, а также граждане Афганистана, которые помогали британским военным в стране.

Для их эвакуации в Кабул будут временно направлены 600 британских военнослужащих.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

За последнюю неделю талибы захватили 18 из 34 столиц провинций. В частности – города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат

Телеканал  Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, сообщив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

В то же время, минобороны Великобритании не исключили возвращение военных из стран Запада в Афганистан в случае усиления в исламской республике позиций "Аль-Каиды".

Теги: Великобритания, терроризм, Аль-Каида, Афганистан, Лондон, посольство, правительство, военные, террористы, эвакуация, Талибан, Борис Джонсон, талибы, военнослужащий, премьер-министр, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А вы точно рожали?", "Невероятно красивая". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру до и после родов
"А вы точно рожали?", "Невероятно красивая". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру до и после родов
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
"Не сдается, ищет приключений". Экс-генпрокурор Луценко показал "дракона Берни", который пытался сжевать его очки
"Не сдается, ищет приключений". Экс-генпрокурор Луценко показал "дракона Берни", который пытался сжевать его очки
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Младшему сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он "категорически отверг обвинения"
Младшему сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он "категорически отверг обвинения"
"Заслужила!", "Давно пора". В Киеве открыли именную звезду Джамалы
"Заслужила!", "Давно пора". В Киеве открыли именную звезду Джамалы
"Обесценивают твою реальную жизнь". Цискаридзе раскритиковал социальные сети, но назвал одно их положительное свойство
"Обесценивают твою реальную жизнь". Цискаридзе раскритиковал социальные сети, но назвал одно их положительное свойство
"Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально бунтовать – кеды, короткие штаны". Новый пресс-секретарь Зеленского рассказал о своем стиле
"Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально бунтовать – кеды, короткие штаны". Новый пресс-секретарь Зеленского рассказал о своем стиле
  "Теперь родители не спрашивают, когда замуж". Jerry Heil снялась в новом клипе в образе невесты-инопланетянки. Видео
  "Теперь родители не спрашивают, когда замуж". Jerry Heil снялась в новом клипе в образе невесты-инопланетянки. Видео
"Везет же: красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу". Орбакайте показала, как отдыхает с мужем в Греции
"Везет же: красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу". Орбакайте показала, как отдыхает с мужем в Греции
12-летний Йейтс сыграет главную роль в ремейке рождественской комедии "Один дома"
12-летний Йейтс сыграет главную роль в ремейке рождественской комедии "Один дома"
"Аморальное быдло, которое есть везде". Беленюк пожаловался на попытку втянуть его в драку на расистской почве
"Аморальное быдло, которое есть везде". Беленюк пожаловался на попытку втянуть его в драку на расистской почве
"Она настояла на этом, хочет обнять детей". Певицу МакSим выписали из больницы после почти 40-дневной комы
"Она настояла на этом, хочет обнять детей". Певицу МакSим выписали из больницы после почти 40-дневной комы
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
  "Приглашал провести время в загородной резиденции". Стрейзанд рассказала об ухаживаниях принца Чарльза
  "Приглашал провести время в загородной резиденции". Стрейзанд рассказала об ухаживаниях принца Чарльза
"Я хотела ее поцеловать". Моника Белуччи снялись с Кароль Буке в лесбийской фотосессии
"Я хотела ее поцеловать". Моника Белуччи снялись с Кароль Буке в лесбийской фотосессии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS