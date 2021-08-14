"Талибан" захватил еще три столицы провинций Афганистана

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, сообщив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.