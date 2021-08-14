Американским дипломатам в Кабуле поручили уничтожить секретные документы. Талибы в 80 км от этого города

Дипломатам указали, что американские флаги, предметы с логотипами посольств или агентств могут использовать в пропагандистских целях.

В электронном письме подробно описаны способы, которыми дипломаты могут уничтожать материалы, пишет Bloomberg. Им предписали использовать мусорные баки и измельчители для бумаги, дезинтеграторы для электроники, мусоросжигательные печи для медицинских отходов, а также уплотнитель, с помощью которого можно раздавить предметы, которые не входят в дезинтегратор.

Сообщение о "службе экстренного уничтожения" подчеркивает, что ситуация на местах в Афганистане является "ужасной". Планы меняются с каждой минутой, объяснил CNN один из дипломатов.

По оценкам разведки США, талибы могут изолировать Кабул в течение недели или даже в течение следующих 72 часов, сказал собеседник телеканала. Однако это не означает, что группа боевиков войдет в столицу.

Источники CNN отметили, что Вашингтон рассматривает возможность переместить американское посольство в аэропорт Кабула.

Посольство Кабула проводит сокращение численности посольства в соответствии со стандартной оперативной процедурой, заявил представитель Госдепартамента.