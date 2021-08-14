Талибы захватили радиостанцию в афганском Кандагаре. Ее переименовали в "Голос шариата"

Талибы взяли Кандагар под контроль на этой неделе Фото: ЕРА

По сведениям агентства, талибы опубликовали видеозапись, на которой повстанец объявил о захвате главной радиостанции Кандагара. Ее переименовали в "Голос шариата", талибы хотят транслировать на ней новости, анализ политики и выдержки из Корана.

Возможно, музыка не прозвучит на радиостанции, отмечается в сообщении. Боевик в ходе видеообращения заявил, что все сотрудники радиостанции присутствуют на рабочих местах. Неизвестный поздравил жителей Кандагара с тем, что город перешел под контроль талибов.

Associated Press пишет, что талибы много лет использовали мобильные радиостанции, но в крупных городах они никогда не захватывали их.