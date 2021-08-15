"Талибан" начал подходить к окрестностям Кабула – МВД Афганистана

Как сообщает Associated Press, талибы после подхода к окрестностям Кабула заявили, что у них нет намерений "брать его силой".

Агентство пишет, что сотрудники правительственных учреждений начали "в панике" покидать их, а у посольства США в Кабуле начали приземляться вертолеты.

Талибы контролируют все пограничные переходы, покинуть Афганистан теперь можно только из аэропорта Кабула. AP пишет, что туда "стекаются все, кто может позволить купить билет на самолет".