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Афганский маршал после захвата талибами Мазари-Шарифа бежал из страны – СМИ

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Талибы заняли столицу провинции Балх Мазари-Шариф
Талибы заняли столицу провинции Балх Мазари-Шариф
Фото: EPA

Бывший вице-президент Афганистана, маршал Абдул Рашид Дустум после захвата движением "Талибан" столицы провинции Балх Мазари-Шарифа бежал в Узбекистан. Об этом 14 августа сообщило Reuters.

Бывший губернатор провинции Балх Атто Мухаммади Нур также уехал из страны. Он заявил в Facebook, что талибы захватили государственные объекты в результате заговора.

"Размах этого заговора был настолько большой и глубокий, что они хотели поймать нас с маршалом Абдулом Рашидом Дустумом, но у них ничего не получилось", – написал Нур.

https://www.facebook.com/gen.noor/posts/398983148265011

Агентство со ссылкой на власти провинции Балх сообщило, что талибы вошли в Мазари-Шариф, практически не встретив сопротивления, "поскольку силы безопасности сбежали по шоссе, ведущему в Узбекистан".

"Sputnik Афганистан" 14 августа опубликовал в Telegram видео кортежа Дустума.

"Кортеж маршала Дустума и бегущих из страны афганских чиновников на мосту Дружбы в Термезе. Говорят, что узбекская сторона пока никого не пропускает", – написали в посте.

14 августа МИД Узбекистана сообщил, что границу страны незаконно пересекли 84 афганских военных, им оказали помощь и организовали временное размещение.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа. На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане. Войска к границам также стянули Узбекистан и Туркменистан.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

14 августа президент США Джо Байден заявил, что США направят в Афганистан 5 тыс. военных для безопасной эвакуации американского персонала и тех, кто им помогал. Президент США отметил, что он также приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить противостояние "будущим террористическим угрозам из Афганистана".

По состоянию на 14 августа "Талибан" контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф.

Теги: Афганистан, граница, Узбекистан, Талибан, талибы, военнослужащий, вице-президент
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