Афганский маршал после захвата талибами Мазари-Шарифа бежал из страны – СМИ

Бывший губернатор провинции Балх Атто Мухаммади Нур также уехал из страны. Он заявил в Facebook, что талибы захватили государственные объекты в результате заговора.

"Размах этого заговора был настолько большой и глубокий, что они хотели поймать нас с маршалом Абдулом Рашидом Дустумом, но у них ничего не получилось", – написал Нур.

Агентство со ссылкой на власти провинции Балх сообщило, что талибы вошли в Мазари-Шариф, практически не встретив сопротивления, "поскольку силы безопасности сбежали по шоссе, ведущему в Узбекистан".

"Sputnik Афганистан" 14 августа опубликовал в Telegram видео кортежа Дустума.

"Кортеж маршала Дустума и бегущих из страны афганских чиновников на мосту Дружбы в Термезе. Говорят, что узбекская сторона пока никого не пропускает", – написали в посте.

14 августа МИД Узбекистана сообщил, что границу страны незаконно пересекли 84 афганских военных, им оказали помощь и организовали временное размещение.