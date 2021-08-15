Более 80 афганских военных пересекли границу с Узбекистаном и попросили помощи

"Нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых. С данными афганскими гражданами проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидимиологические мероприятия, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение", – отметили в сообщение.

В МИД также заявили, что на афганской части моста Термез-Хайротон на грание двух стран отмечено скопление афганских военнослужащих, им оказывают помощь.

"МИД Узбекистана проводит переговоры с афганской стороной по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста Термез-Хайратон", – уточнили в ведомстве.

Позже дипломаты сообщили, что основная часть граждан Афганистана "самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию".

Власти Узбекистана на фоне событий в Афганистане усилили охрану государственной границы, приняв дополнительные меры безопасности.