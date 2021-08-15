Президент Афганистана может подать в отставку через несколько часов – СМИ

Источники сообщили, что главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали – бывшего главу министерства внутренних дел Афганистана.

Гани возглавляет страну с сентября 2014 года.

15 августа "Талибан" подошел к Кабулу. Министр внутренних дел страны заявил, что талибам мирно передадут город после того, как руководство движения приказало талибам не входить в него.

Reuters пишет, что сотрудников посольства США в Кабуле эвакуировали. Associated Press сообщает, что возле крыши посольства США можно было увидеть клубы дыма, поскольку дипломаты срочно уничтожили конфиденциальные документы, рассказали агентству два американских военных чиновника на условиях анонимности.