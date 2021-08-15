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Президент Афганистана может подать в отставку через несколько часов – СМИ

Гани возглавляет страну с сентября 2014 года
Гани возглавляет страну с сентября 2014 года
Фото: EPA

Президент Афганистана Ашраф Гани может оставить свой пост через несколько часов после того, как в Кабул вошли представители "Талибана". Об этом 15 августа со ссылкой на источники сообщил канал Al Arabiya.

Источники сообщили, что главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали – бывшего главу министерства внутренних дел Афганистана. 

Гани возглавляет страну с сентября 2014 года.

15 августа "Талибан" подошел к Кабулу. Министр внутренних дел страны заявил, что талибам мирно передадут город после того, как руководство движения приказало талибам не входить в него.

Reuters пишет, что сотрудников посольства США в Кабуле эвакуировали. Associated Press сообщает, что возле крыши посольства США можно было увидеть клубы дыма, поскольку дипломаты срочно уничтожили конфиденциальные документы, рассказали агентству два американских военных чиновника на условиях анонимности.

Контекст:

По состоянию на 14 августа "Талибан" контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

14 августа президент США Джо Байден заявил, что США направят в Афганистан 5 тыс. военных для безопасной эвакуации американского персонала и тех, кто им помогал. Президент США отметил, что он также приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить противостояние "будущим террористическим угрозам из Афганистана".

Теги: Афганистан, Талибан, талибы, Кабул, Ашраф Гани, наступление талибов в Афганистане 2021
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