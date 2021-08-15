"Талибан" взял под контроль большинство провинций Афганистана. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Движение "Талибан" 15 августа получит контроль над столицей Афганистана Кабулом. Талибы взяли под контроль 23 столицы провинций из 34
. Глава министерства внутренних дел Афганистана Сатар Мирзаквал заявил, что "Талибану" мирно передадут Кабул
. После захвата талибами северных провинций их жители бежали в Кабул. Лагеря внутренне перемещенных лиц появились в общественных парках столицы. Фотографии последних событий в Афганистане опубликовало агентство EPA
.