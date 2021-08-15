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"Талибан" взял под контроль большинство провинций Афганистана. Фоторепортаж

Сегодня 14.25
Движение "Талибан" 15 августа получит контроль над столицей Афганистана Кабулом. Талибы взяли под контроль 23 столицы провинций из 34. Глава министерства внутренних дел Афганистана Сатар Мирзаквал заявил, что "Талибану" мирно передадут Кабул. После захвата талибами северных провинций их жители бежали в Кабул. Лагеря внутренне перемещенных лиц появились в общественных парках столицы. Фотографии последних событий в Афганистане опубликовало агентство EPA.
Теги: Афганистан, Талибан, талибы, Кабул, наступление талибов в Афганистане 2021
 

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