Президент Афганистана подал в отставку и вылетел из страны – СМИ

По данным СМИ, Гани вылетел в Таджикистан, откуда отправится в третью страну Фото: EPA

Согласно источникам, вместе с ним покинули страну и его ближайшие помощники.

О том, что президент Афганистана подал в отставку и вылетел из страны, информирует также таджикская медиагруппа "Азия плюс" со ссылкой на Саджада Нуристани, чиновника в афганском правительстве.

Сообщается, что Гани вылетел в Таджикистан, откуда намерен отправиться в третью страну, какую – пока неизвестно.

По словам Нуристани, Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Позднее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в видеообращении в Facebook подтвердил, что Гани покинул страну и заявил, что "Аллах ему судья" за то, что президент оставил народ и страну в таком состоянии.