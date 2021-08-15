Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы – очевидцы

На записях видно, что заключенные выходят из тюрьмы с вещами.

Confirmed:



Taliban has broken Pul-e-Charkhi prison in Kabul and inmates are being released. #Afghanistan



pic.twitter.com/J58adD00tH — FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021

NEW:



Pro-TB sources claiming that Taliban inmates have attacked prison guards in Pul-e-Charkhi prison and there is rioting going on inside the prison. Gunshots also reported. VIDEO circulating on pro-TB channels. #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/l9F6pByNcc — FJ (@Natsecjeff) August 14, 2021

NEW:



Pro-TB sources claiming that Taliban inmates have attacked prison guards in Pul-e-Charkhi prison and there is rioting going on inside the prison. Gunshots also reported. VIDEO circulating on pro-TB channels. #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/l9F6pByNcc — FJ (@Natsecjeff) August 14, 2021

По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи, по данным из открытых источников, находилось до 5 тыс. заключенных. Тюрьма известна пытками и казнями после Саурской революции 1978 года, а также во время последовавшей за ней 10-летней Советской войны.

Тюрьму отремонтировали с помощью армии США. С 2007 года военные США переводили в тюрьму часть своих задержанных.

В мае 2020 года президент Афганистана Ашраф Гани заявил об освобождении из Пул-э-Чархи и тюрем в провинциях в общей сложности 2 тыс. заключенных талибов в качестве жеста доброй воли в ответ на объявление "Талибаном" о прекращении огня в честь праздника Курбан-байрам, писало агентство ANI.