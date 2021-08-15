ГОРДОН
 
 
Мустафа Найем
Мустафа Найем

Народный депутат Украины VIII cозыва. Заместитель гендиректора "Укроборонпрома".


все материалы автора

То, что мы переживаем в Крыму и на Донбассе с 2013 года, в Афганистане началось 40 лет назад

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Афганистан. Я помню свою первую родину невероятно свободной, светской, цветущей и с детства – в слезах войны, которая началась еще до моего рождения.

То, что мы с вами переживаем в Крыму и на Донбассе с 2013 года, в Афганистане началось 40 лет назад. С той лишь разницей, что в Афганистане советские войска захватили не две области, не 7% территории, а одномоментно всю страну.

Многие из тех, кто сегодня возмущается действиями России на украинской земле, некогда сами открыто поддержали "интернациональный долг" советских войск в Афганистане, которому предшествовали два государственных переворота, убийства афганских президентов и тайные казни политических лидеров, инициированных и поддержанных Москвой.

Существует миф, что Советы были не оккупантами, а помогали отстраивать Афганистан – пришли на афганскую землю со своими ресурсами, людьми и караванами военной техники, чтобы помочь жить лучше. Но кому в итоге нужна была вся эта инфраструктура на фоне тысяч убитых, раненых и уничтоженных судеб? Где все это сейчас и кто этими руинами может пользоваться?! Россияне тоже построили Крымский мост, но от этого не перестали быть оккупантами.

Афганистан же до оккупации был одной из самых светских стран региона. В середине 60-х была принята новая конституция, женщины получили избирательное право, появились первые совместные вузы, свободная пресса и избираемый парламент. Мой отец рассказывал, как в его студенческие годы супруга афганского короля ездила по Кабулу на кабриолете с непокрытой головой, и это считалось нормой. Сам король получивший блестящее светское и военное образование во Франции, был примером для целого поколения молодых людей.

Советская оккупация в один день поставила целый народ перед абсурдным выбором: остаться жить с коммунистами или бросить семью, уйти в горы и стать партизаном. Миллионы людей отказались делать этот выбор – кто-то эмигрировал, десятки тысяч присоединились к движению сопротивления, а оставшиеся продолжили жить во внутренней эмиграции, отказываясь признать оккупационный режим – сначала советский, а потом американский.

Это была их страна и бежать из нее было некуда. Не было условного свободного Киева или Львова, везде был сплошной Донецк и Луганск.

Я не поддерживаю того, что сейчас происходит на моей первой родине. Мне больно думать, что места, где я вырос, города, где родилась и похоронена моя мама, снова в огне, и в ближайшие годы вряд ли смогут вернуться к мирной жизни. На этот раз по вине или вследствие действий США. А некогда – по команде из Москвы, руками тех, кого потом назовут ветеранами войны.

Афганистан – это трагедия планеты, которая только разворачивается; пощечина за неуважение и уверенность, что кто-то знает, как лучше жить другому народу в собственной стране.

Я не знаю, как лучше моей стране – жить в мирной оккупации или гореть в этой войне. И мне удивительно читать сотни постов экспертов и знатоков, которые знают, как лучше. Я думаю, почти полстолетия этой войны еще раз должны напомнить, что не нужно лезть в чужой дом и красть у других право жить своей жизнью.

Потому что рано или поздно они вернутся за этим долгом – за своей землей, традициями, утраченными годами и поколениями.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Россия, США, Афганистан, Мустафа Найем, Донбасс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу G
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина G
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
"Очень тяжелый день". Умер отец Виталия Козловского
"Очень тяжелый день". Умер отец Виталия Козловского
  "Самая большая роскошь". Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?
  "Самая большая роскошь". Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?
Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука
Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука
"В этой стране мои корни". Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве
"В этой стране мои корни". Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Жил на три семьи". Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом
"Жил на три семьи". Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS