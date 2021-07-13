Найем о статье Путина: Как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас

Так он отреагировал на недавно опубликованную статью Путина об Украине и украинцах.
"В тексте много отсылок к истории, которые, как думает автор, должны доказать нам, что не было и нет никакой Украины, украинцев и украинского языка. А если вы думаете иначе, то мы вас, провинциалов, любим и такими. Потому что когда-то мы были одним народом. Просто вы были "малоросами" с "окраины", которым посчастливилось говорить и писать на нашем, древнерусском, говорит Владимир Путин", – комментирует Найем.
Журналист добавил, что текст Путина – это вовсе не статья.
"Не статья, а фантомные боли одержимого неудачника, который по собственной тупости и жадности потерял близкого человека (которого иногда по доброте душевной бил ногами), и теперь, чтобы хоть как-то спасти лицо и облегчить свои муки, пытается доказать себе и миру, что это не он брошенный самодур-недоучка, а тот, кто ушел, – глупый и несознательный невротик", – подчеркнул он.
Найем добавил, что украинцам все равно, что Путин и россияне думают об Украине, ее истории и ее реалиях.
"Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – подытожил он.
12 июля на сайте Кремля появилась статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", в том числе – на украинском языке. В ней он говорит о том, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, реагируя на статью, заявил, что Украина не ждет от российского руководства правды и понимания исторических различий между странами.