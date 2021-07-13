Найем о статье Путина: Как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас

Так он отреагировал на недавно опубликованную статью Путина об Украине и украинцах.

"В тексте много отсылок к истории, которые, как думает автор, должны доказать нам, что не было и нет никакой Украины, украинцев и украинского языка. А если вы думаете иначе, то мы вас, провинциалов, любим и такими. Потому что когда-то мы были одним народом. Просто вы были "малоросами" с "окраины", которым посчастливилось говорить и писать на нашем, древнерусском, говорит Владимир Путин", – комментирует Найем.

Журналист добавил, что текст Путина – это вовсе не статья.

"Не статья, а фантомные боли одержимого неудачника, который по собственной тупости и жадности потерял близкого человека (которого иногда по доброте душевной бил ногами), и теперь, чтобы хоть как-то спасти лицо и облегчить свои муки, пытается доказать себе и миру, что это не он брошенный самодур-недоучка, а тот, кто ушел, – глупый и несознательный невротик", – подчеркнул он.

Найем добавил, что украинцам все равно, что Путин и россияне думают об Украине, ее истории и ее реалиях.

"Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – подытожил он.