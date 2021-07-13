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Найем о статье Путина: Как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В своей статье Путин назвал Украину "детищем советской эпохи"
В своей статье Путин назвал Украину "детищем советской эпохи"
Фото: EPA

Бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома" и журналист Мустафа Найем заявил в Facebook, что украинцев мало волнует мнение российского президента Владимира Путина и россиян об Украине.

Так он отреагировал на недавно опубликованную статью Путина об Украине и украинцах.

"В тексте много отсылок к истории, которые, как думает автор, должны доказать нам, что не было и нет никакой Украины, украинцев и украинского языка. А если вы думаете иначе, то мы вас, провинциалов, любим и такими. Потому что когда-то мы были одним народом. Просто вы были "малоросами" с "окраины", которым посчастливилось говорить и писать на нашем, древнерусском, говорит Владимир Путин", – комментирует Найем.

Журналист добавил, что текст Путина – это вовсе не статья.

"Не статья, а фантомные боли одержимого неудачника, который по собственной тупости и жадности потерял близкого человека (которого иногда по доброте душевной бил ногами), и теперь, чтобы хоть как-то спасти лицо и облегчить свои муки, пытается доказать себе и миру, что это не он брошенный самодур-недоучка, а тот, кто ушел, – глупый и несознательный невротик", – подчеркнул он.

Найем добавил, что украинцам все равно, что Путин и россияне думают об Украине, ее истории и ее реалиях.

"Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – подытожил он.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10221113032401495

Контекст:

12 июля на сайте Кремля появилась статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", в том числе – на украинском языке. В ней он говорит о том, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, реагируя на статью, заявил, что Украина не ждет от российского руководства правды и понимания исторических различий между странами.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, СССР, Мустафа Найем
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