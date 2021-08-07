До встречи на баррикадах. Обещаю, будет жестко и весело!

Вчера в полночь мне позвонил Марк с вопросом: "Папа, говорят, тебя куда-то назначили, а я даже не знаю, кто ты теперь и чем будешь заниматься". Подвох был в том, что сын читает новости и, конечно же, догадывался, но очень ждал повода назвать папу "начальником шлагбаума". В связи с этим, дорогой Марчелло, пишу этот пост специально для тебя.

Несколько часов назад официально вступило в силу распоряжение о моем назначении заместителем министра инфраструктуры. Во-первых, с этого момента все мои посты о работе будут только на украинском. Меня никто не заставляет, просто так правильно. Во-вторых, сразу хочу рассказать тебе, чем я буду и чем не буду заниматься в министерстве.

Я не буду заниматься строительством дорог, следить за ЖД, управлять портами и авиаперевозками. Этими направлениями занимаются соответствующие службы и профильные заместители.

Зона моей ответственности – структурные подразделения министерства, отвечающие за автомобильные перевозки, Государственная служба безопасности на транспорте и государственные предприятия, которые обслуживают эти сферы.

Не секрет, что это одно из самых сложных, токсичных и коррупционных направлений в министерстве. На сегодняшний день мои директораты и управления утопают в бюрократии, людей не хватает, желающих прийти на госслужбу практически нет, в инспекции бурлит взяточничество, руководители территориальных управлений, которые обычно являются протеже политиков, овладели схемами поборов, на маршрутах процветают нелегальные перевозки, а разрешения на международные перевозки перепродаются и воруются прямо со склада.

Эти проблемы накапливались много лет до меня. И я не собираюсь закрывать на них глаза. Но и решить их все за один день тоже не обещаю. Что я точно могу обещать – слышать участников рынка и делать все от меня зависящее, чтобы и они, и рядовые граждане понимали, что мы делаем, зачем мы делаем и какую пользу это принесет.

Мы уже более двух месяцев тесно общаемся со всеми сегментами рынка и частично уже анонсировали наши инициативы. Подробнее расскажу по мере готовности наших решений. Наши приоритеты сегодня – максимальная цифровизация выдачи и учета лицензий и разрешений, прозрачность проведения конкурсов на маршруты и ЕКМТ, открытие данных всех субъектов ОТК, либерализация пассажирских перевозок и публикация всех конкурсных заявок, реорганизация Госслужбы безопасности на транспорте и усиление контроля за нелегальными перевозками .

И чтобы раз и навсегда поставить точку по моему опыту работы и тезисов "он журналист" и "опыта у него никакого нет".

Послушайте, я начал журналистскую карьеру 16 лет назад, когда многие из тех, кто сейчас комментирует мой опыт, даже не подозревали, чем отличается политика от стратегии, служба – от министерства, а департамент – от управления.

С тех пор я пять лет проработал в Верховной Раде, из которых почти половину времени провел в регионах, с нуля выстраивая департаменты патрульной полиции; долгое время был членом коллегии МВД, получил юридическое образование, а после парламента почти два года занимал должность заместителя генерального директора "Укроборонпрома", где, несмотря на все преграды, нашей команде удалось добиться принятия ключевого закона о корпоратизации, провести первую за всю историю кампании инвентаризацию недвижимости, земельных участков и интеллектуальной собственности и не допустить незаконного отчуждения ни одного квадратного метра предприятий.

Поэтому, при всем уважении, я прекрасно понимаю тонкости работы госаппарата – и как журналист, и как депутат, и как руководитель госпредприятия, и как чиновник. Но все, кого это волнует больше, чем вечер пятницы, могут продолжать свой внутренний монолог и комментировать отсутствие у меня опыта прямо под этим постом. А я тем временем продолжу подтверждать свой опыт.

До встречи на баррикадах. Обещаю, будет жестко и весело!

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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