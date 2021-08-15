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"Столкнулся с непростым выбором". Президент Афганистана подтвердил, что покинул страну

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Гани объяснил свой отъезд наступлением талибов
Гани объяснил свой отъезд наступлением талибов
Фото: Ashraf Ghani / Facebook

Президент Афганистана Ашраф Гани подтвердил в Facebook 15 августа, что в связи со входом талибов в Кабул решил покинуть страну.

"Сегодня я столкнулся с непростым выбором. Мне приходится сталкиваться с вооруженными талибами, которые хотят войти в [президентский] дворец, или покинуть страну, где я посвятил свою жизнь защите и воспитанию в течение последних 20 лет. Если это не остановить, бесчисленные патриоты будут замучены, а город Кабул – опустошен, что приведет к большой гуманитарной катастрофе в шестимиллионном городе. "Талибан" ясно дал понять, что готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", – написал он.

По словам Гани, теперь "Талибан" несет ответственность "за честь, собственность и защиту своих соотечественников", но в легитимности такой власти президент сомневается.

"Никогда в истории сухая сила не давала никому легитимности и никогда не будет", – подчеркнул Гани.

https://www.facebook.com/ashrafghani.af/posts/10158951684383292

О том, что Гани покинул страну, сообщил 15 августа афганский телеканал Tolo News, а о том, что он подал в отставку, – таджикская медиагруппа "Азия плюс" со ссылкой на Саджада Нуристани, чиновника в афганском правительстве. Сообщается, что Гани вылетел в Таджикистан, откуда намерен отправиться в третью страну.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа "Талибан" контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф и вошли в КабулОни заявляли, что у них нет намерений "брать его силой".

15 августа глава МВД Афганистана Сатар Мирзаквал заявил, что Кабул мирно передадут "Талибану".

Теги: Афганистан, Талибан, талибы, Кабул, президент, Ашраф Гани, наступление талибов в Афганистане 2021
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