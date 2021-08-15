"Столкнулся с непростым выбором". Президент Афганистана подтвердил, что покинул страну

"Сегодня я столкнулся с непростым выбором. Мне приходится сталкиваться с вооруженными талибами, которые хотят войти в [президентский] дворец, или покинуть страну, где я посвятил свою жизнь защите и воспитанию в течение последних 20 лет. Если это не остановить, бесчисленные патриоты будут замучены, а город Кабул – опустошен, что приведет к большой гуманитарной катастрофе в шестимиллионном городе. "Талибан" ясно дал понять, что готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", – написал он.

По словам Гани, теперь "Талибан" несет ответственность "за честь, собственность и защиту своих соотечественников", но в легитимности такой власти президент сомневается.

"Никогда в истории сухая сила не давала никому легитимности и никогда не будет", – подчеркнул Гани.

О том, что Гани покинул страну, сообщил 15 августа афганский телеканал Tolo News, а о том, что он подал в отставку, – таджикская медиагруппа "Азия плюс" со ссылкой на Саджада Нуристани, чиновника в афганском правительстве. Сообщается, что Гани вылетел в Таджикистан, откуда намерен отправиться в третью страну.