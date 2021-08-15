Без переходного правительства. "Талибан" хочет полной передачи власти в свои руки – Reuters

Ранее речь шла о переговорах талибов с афганскими властями и формировании временной администрации Фото: EPA

Отмечается, что в Афганистане не будет переходного правительства – "Талибан" ожидает полной передачи власти.

Агентство AsiaNews сообщает: вскоре после известия о том, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, "Талибан" приказал боевикам войти в Кабул, чтобы "предотвратить хаос и воровство".

#BREAKING :Taliban orders its solders to enter #Kabul in order "to prevent chaos and theft" shortly after President Ghani fled the country. Says decision taken so that abusers/thieves don’t get mixed & harass common people. Taliban asks common people not to fear. #Kabul #Taliban pic.twitter.com/HQLySXmegq — Asia News (@asianewsteam) August 15, 2021

Ранее речь шла о переговорах талибов с афганскими властями и формировании временной администрации. Министр внутренних дел Абдул Саттар Мирзаквал говорил, что власть будет "мирно передана переходному правительству".

СМИ сообщали, что сегодня в президентском дворце в Кабуле начались переговоры, по итогам которых "состоится процесс передачи власти в Афганистане".

По данным Alarabiya, главой временной афганской администрации должен был стать бывший министр внутренних дел Афганистана (2003–2005) Али Ахмад Джилали.

В Кабуле сейчас, по сообщениям СМИ и очевидцев в соцсетях, царит хаос; часть людей спешит укрыться в своих домах, другие, наоборот, выходят на митинги в поддержку "Талибана".

Huge crowd of locals out to greet Taliban around the outskirts of Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/0hdwfwh8TQ — FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021

В Кабуле образовались огромные пробки из тех, кто хочет покинуть город на фоне смены власти в стране.

Ситуацию в аэропорту Кабула, где люди пытаются найти место в самолете, чтобы улететь из страны, сравнивают с вьетнамским Сайгоном в 1975 году. Посольство США в Афганистане сообщает, что есть информация о стрельбе в аэропорту.

Scenes from #Kabul Airport, #Afghanistan showing people boarding what appears to a C17 (please correct me if wrong) and what appears to be gunfire in the air in the distance. pic.twitter.com/p3l7zrVu77 — Aurora Intel (@AuroraIntel) August 15, 2021