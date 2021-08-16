Украинский самолет забрал из Кабула граждан пяти стран – Кулеба

"Украинский самолет, который находился в Афганистане, унес из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", – написал он.
Український літак, який перебував у Афганістані, забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Нині вони у безпеці. Україна не кидає своїх і допомагає іншим. У разі подальших звернень, зробимо все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2021
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что всего эвакуировали около 80 человек, в том числе восемь украинцев. Ранее он сообщал, что из Кабула забрали более 30 граждан Украины.
"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе восемь украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", – написал президент.
За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2021
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.
После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".
США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.
На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал 12 августа, что афганское правительство предложило представителям "Талибана" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).
13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.
По состоянию на 14 августа "Талибан" контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль почти все провинции, а также вошли в Кабул.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибан занял президентский дворец.