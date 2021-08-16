Представитель талибов заявил, что война в Афганистане закончилась

Наим отметил, что талибы не хотят жить в изоляции, а тип и форма нового правительства в Афганистане станут ясны в ближайшее время. Он также призвал к установлению мирных международных отношений.

Представитель талибов заявил, что группировка "достигла того, чего хотела, – свободы страны и независимости афганского народа".

При этом Наим предостерег от нападения на Афганистан.

Другой представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что талибы развернули специальные подразделения в разных частях Кабула и что "общественность довольна безопасностью и их прибытием".