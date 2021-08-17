Глава МИД Германии сообщил, что ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется

Маас сообщил, что немецкие военнослужащие сейчас охраняют подъезды к аэропорту Фото: ЕРА

По его словам, военнослужащие бундесвера сейчас охраняют подъезды к аэропорту. Маас ожидает, что сегодня немецкие самолеты проведут эвакуационные рейсы, в связи с этим посольство ФРГ связалось с первой группой лиц, которых планируют забрать из Кабула.

"Целью является создание стабильного авиасообщения, чтобы граждане Германии, местные силы и другие лица, подлежащие защите, могли быть безопасно доставлены в Германию", – добавил он.

Германия для эвакуации граждан отправила в Афганистан четыре военных самолета.