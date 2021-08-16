В Кабуле на американской базе осталось 12 украинских военных – СМИ

По ее словам, американцы уже покинули базу, там остались украинцы, грузины, румыны и болгары – всего более 40 человек.

Наталья утверждает, что на базу приходили талибы, они вели себя не жестоко и забрали все оружие, предупредив, что может быть "по-другому".

"Сегодня талибы нормальные, а завтра они могут подумать, что эти ребята – те, кто против них воевал на стороне американцев. Их первых возьмут в плен", – заявила сестра украинского военного.

Она отметила, что украинцы не выходят с базы, потому что в городе "царит анархия".

"Обозревателю" один из оставшихся на базе в Кабуле украинцев рассказал, что на базе находится около 400 человек. Кроме украинцев, румын, болгар и грузин, есть также британцы и индусы.

Собеседник издания подтвердил, что талибы пока не проявляют агрессии к украинцам и другим иностранцам, однако поставили свою охрану базы.

"Постоянно требуют, чтобы мы сдали оружие. Но если на это пойдем, что будет потом – большой вопрос", – объяснил украинец.

По его словам, проблемой для эвакуации являются дорога с базы в аэропорт, а также отсутствие самолета, на котором можно улететь.

Украинцы, находящиеся на американской базе в Кабуле, связались с посольством Украины в Таджикистане, которое по совместительству отвечает и за Афганистан. Дипломаты "обещают искать варианты", на каком борте эвакуировать соотечественников.

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что из аэропорта Кабула не может улететь самолет, на котором из Афганистана эвакуируются украинцы. Он также назвал "абсолютной манипуляцией" информацию о том, что МИД Украины не предлагает соотечественникам эвакуироваться из Афганистана.