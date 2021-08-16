Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино

Решение о выводе войск из Афганистана было принято США, отметила Меркель Фото:EPA

Канцлер ФРГ отметила, что решение о выводе войск из Афганистана было принято США в том числе по "внутриполитическим причинам".

После выхода американских военных "возник эффект домино", добавила Меркель.

По ее словам, в Афганистане многие афганцы "попытаются покинуть страну", но смогут ли сделать это сейчас – зависит от талибов и ситуации на границе.

Меркель назвала неуспешной операцию Запада в Афганистане. По ее мнению, "между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи", поэтому "это не сработало так, как мы думали".