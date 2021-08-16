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Меркель назвала неуспешной операцию Запада в Афганистане и указала причину

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Между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи, отметила Меркель
Между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи, отметила Меркель
Фото: EPA

Попытка создать в Афганистане демократическое государство не сработала так, как ожидали этого в странах Запада. Об этом 16 августа на закрытом заседании президиума партии "Христианско-демократический союз" заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет Bild.

Она отметила, что западные государства в Афганистане "хотели построить страну с демократическим устройством".

По мнению Меркель, "между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи", поэтому "это не сработало так, как мы думали".

По словам Меркель, решение о выводе войск западной коалиции из Афганистана "вызвало динамику", в стране наступят тяжелые времена для тех, "кто верил в демократию и свободу, особенно для женщин".

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. Во время правления талибов женщины не могли работать, девочкам не разрешали посещать школы. Женщинам приходилось закрывать лицо и появляться на улице в сопровождении родственников-мужчин. Если женщины нарушали эти правила, они подвергались унижениям и публичным избиениям, отмечало Reuters.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье бежал за границу.

Ранее, 13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы.

СМИ писали о "темном будущем" для женщин в Афганистане после того, как страна перешла под контроль движения "Талибан". Афганские женщины, работающие в СМИ, рассказали газете The Guardian, что свободный и шумный Кабул после захвата талибами наполнился тишиной и страхом. В провинциях боевики забрали нескольких девушек, чтобы "использовать их в качестве рабынь", сказала газете одна из журналисток.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Афганистан, демократия, ФРГ, коалиция, Талибан, талибы, Кабул, безопасность, женщины, будущее, наступление талибов в Афганистане 2021
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