В аэропорту Кабула двое неизвестных открыли огонь по военнослужащим США, нападавших застрелили

В то же время США не подтвердили, что двое нападавших были членами группировки "Талибан". В Минобороны считают, что это был единичный инцидент.

Накануне, 15 августа, глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами "Талибана" в Дохе (Катар), сообщает AP. Как подчеркнул инсайдер агентства, Маккензи предупредил членов движения, что США готовы применить силу для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников диппредставительства страны в Афганистане.