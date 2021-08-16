Узбекистан заявил, что военный самолет из Афганистана сбили из-за нарушения границ

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку нарушения государственной границы Узбекистана, отметили в министерстве. Представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту.

Сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи сообщил "РИА Новости", что два летчика выжили в результате крушения самолета. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Контекст:

Самолет афганских ВВС упал вечером 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области на юге страны. Издание "Газета.uz" 16 августа писало, что находившиеся на борту самолета смогли прыгнуть с парашютом.

МИД Узбекистана 14 августа сообщил, что при пересечении границы были задержаны 84 афганских военных.

Инцидент с военными случился на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане после вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа талибы взяли под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул.