В Узбекистане разбился самолет военно-воздушных сил Афганистана

Источники издания рассказали, что двоих афганских военнослужащих перевели в республиканский научный центр экстренной медицины в Термезе.
По неподтвержденным данным, находившиеся на борту самолета смогли прыгнуть с парашютом, сказано в сообщении.
Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализирован один военнослужащий Узбекистана. Связано ли это с крушением афганского самолета, неизвестно, написало издание.
Начальник информационной службы минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров в комментарии ТАСС подтвердил факт катастрофы самолета военно-воздушных сил Афганистана. В настоящее время изучаются подробности происшествия, сказал он.
В Афганистане ухудшилась ситуация с безопасностью на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу – Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.
13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы.