В Узбекистане разбился самолет военно-воздушных сил Афганистана

Источники издания рассказали, что двоих афганских военнослужащих перевели в республиканский научный центр экстренной медицины в Термезе.

По неподтвержденным данным, находившиеся на борту самолета смогли прыгнуть с парашютом, сказано в сообщении.

Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализирован один военнослужащий Узбекистана. Связано ли это с крушением афганского самолета, неизвестно, написало издание.

Начальник информационной службы минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров в комментарии ТАСС подтвердил факт катастрофы самолета военно-воздушных сил Афганистана. В настоящее время изучаются подробности происшествия, сказал он.