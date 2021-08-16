Международные авиакомпании прекращают использовать воздушное пространство Афганистана

В частности, о прекращении полетов над Афганистаном заявили United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Air India, Terra Avia, Emirates и другие.

Агентство напоминает, что Федеральное управление гражданской авиации США ужесточило ограничения на полеты над Афганистаном в июле текущего года. В частности, в Кабульском районе летной информации запрещены полеты на высоте ниже 8 тыс. м. Другие страны, включая Великобританию, Канаду, Германию и Францию, советовали авиакомпаниям поддерживать высоту над Афганистаном не менее 7600 м.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу – Кабул. Президент Афганистана Гани бежал за границу.

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Однако этот процесс затруднен, поскольку был парализован в связи с тем, что аэропорт Кабула 16 августа отменил все коммерческие рейсы.