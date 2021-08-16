ГОРДОН
 
 
МИР

Международные авиакомпании прекращают использовать воздушное пространство Афганистана

В аэропорту Кабула отменили все коммерческие рейсы
В аэропорту Кабула отменили все коммерческие рейсы
Фото: ЕРА

Международные авиакомпании прекращают использовать воздушное пространство Афганистана на основании предписания афганского управления гражданской авиации, изданного 16 августа, сообщило агентство Reuters.

В частности, о прекращении полетов над Афганистаном заявили United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Air India, Terra Avia, Emirates и другие.

Агентство напоминает, что Федеральное управление гражданской авиации США ужесточило ограничения на полеты над Афганистаном в июле текущего года. В частности, в Кабульском районе летной информации запрещены полеты на высоте ниже 8 тыс. м. Другие страны, включая Великобританию, Канаду, Германию и Францию, советовали авиакомпаниям поддерживать высоту над Афганистаном не менее 7600 м.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу – Кабул. Президент Афганистана Гани бежал за границу

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Однако этот процесс затруднен, поскольку был парализован в связи с тем, что аэропорт Кабула 16 августа отменил все коммерческие рейсы.

Теги: США, Германия, Франция, Великобритания, Афганистан, Канада, аэропорт, Чикаго, Баку, воздушное пространство, Талибан, талибы, самолеты, авиарейсы, Кабул, Дели, British Airways, United Airlines, авиакомпания
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы же знаем, что у нее нет кавалера". Родители Jerry Heil рассказали, как отреагировали на то, что их дочь сама за себя вышла замуж
"Мы же знаем, что у нее нет кавалера". Родители Jerry Heil рассказали, как отреагировали на то, что их дочь сама за себя вышла замуж
"Жена, любовница, подруга". Гвоздева по случаю годовщины брака надела свадебное платье
"Жена, любовница, подруга". Гвоздева по случаю годовщины брака надела свадебное платье
  "В 18 лет мы попробовали отношения, у нас ничего не вышло". Приходько призналась, что муж был ее первой любовью
  "В 18 лет мы попробовали отношения, у нас ничего не вышло". Приходько призналась, что муж был ее первой любовью
"Трагичное выражение лица. А сама она верная, честная, любящая". Тарзан написал портрет Королевой. Фото
"Трагичное выражение лица. А сама она верная, честная, любящая". Тарзан написал портрет Королевой. Фото
"Обалдеть, какое шикарное фото!" Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Обалдеть, какое шикарное фото!" Горбунов показал лицо сына от Осадчей
Как прошел концерт Loboda в Одессе. Фоторепортаж
Как прошел концерт Loboda в Одессе. Фоторепортаж
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Колхоз", "Лошадка красивая", "Точеная фигурка". 48-летняя Королева надела облегающие шорты
"Колхоз", "Лошадка красивая", "Точеная фигурка". 48-летняя Королева надела облегающие шорты
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS