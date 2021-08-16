Великобритания предложила союзникам не признавать власть талибов в Афганистане

Талибы взяли под контроль почти все афганские провинции, а также вошли в Кабул Фото: ЕРА

"Ситуация в Афганистане становится все более сложной. Будет сформировано новое правительство, власть разделят. Я считаю важным, чтобы Запад действовал коллективно по этому вопросу. Никто не желает, чтобы Афганистан стал снова гнездом терроризма. Это также не в интересах жителей этой страны", – заявил Джонсон.

An update on the situation in Afghanistan. pic.twitter.com/26BtPrlic4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 15, 2021

Британский премьер заявил о нежелании взаимного признания нового правительства в Кабуле.

"Великобритания будет работать с партнерами в Совете безопасности ООН, с НАТО. Мы будем доносить нашу позицию", – пообещал он.