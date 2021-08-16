"Мы снова были бы в состоянии войны с "Талибаном". Блинкен объяснил, почему США не оставили своих военных в Афганистане

"Мы были в Афганистане с одной главной целью: разобраться с людьми, которые напали на нас 11 сентября. Вот почему мы пошли туда 20 лет назад. И за эти 20 лет мы привлекли [Усаму] бен Ладена к ответственности, мы значительно уменьшили угрозу, исходящую от "Аль-Каиды" в Афганистане для Соединенных Штатов, до такой степени, что она не в состоянии снова провести такое нападение из Афганистана", – отметил он.
Блинкен подчеркнул, что США будут наблюдать за ситуацией в Афганистане, чтоб иметь возможность справиться с террористической угрозой, если такая возникнет.
"И на тех условиях, на которых мы вошли в Афганистан, в первую очередь, нам удалось достичь поставленных целей", – добавил он.
Госсекретарь также назвал ошибочным мнение, что США могли оставить свои войска в Афганистане после того, как предыдущая администрация страны заключила соглашение с "Талибаном" и согласились вывести свои силы из страны.
"Дело в том, что если бы президент решил оставить войска в Афганистане после 1 мая, атаки на наши силы возобновились бы. "Талибан" не нападал на наши силы или НАТО в период, с которого было достигнуто соглашение, и до 1 мая", – подчеркнул он.
По мнению Блинкена, даже оставь США свои военных в Афганистане, все равно могло бы начаться наступление талибов на столицы провинций.
"И мы снова были бы в состоянии войны с "Талибаном", и я, вероятно, в этой телепрограмме сегодня объяснял бы, почему мы отправляем десятки тысяч американских военных снова на войну в Афганистан, что американский народ просто не поддерживает", – отметил он.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.
После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".
США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.
На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал 12 августа, что афганское правительство предложило представителям "Талибана" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).
13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.
По состоянию на 14 августа "Талибан" контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль почти все провинции, а также вошли в Кабул.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. "Талибан" занял президентский дворец.