"Мы снова были бы в состоянии войны с "Талибаном". Блинкен объяснил, почему США не оставили своих военных в Афганистане

"Мы были в Афганистане с одной главной целью: разобраться с людьми, которые напали на нас 11 сентября. Вот почему мы пошли туда 20 лет назад. И за эти 20 лет мы привлекли [Усаму] бен Ладена к ответственности, мы значительно уменьшили угрозу, исходящую от "Аль-Каиды" в Афганистане для Соединенных Штатов, до такой степени, что она не в состоянии снова провести такое нападение из Афганистана", – отметил он.

Блинкен подчеркнул, что США будут наблюдать за ситуацией в Афганистане, чтоб иметь возможность справиться с террористической угрозой, если такая возникнет.

"И на тех условиях, на которых мы вошли в Афганистан, в первую очередь, нам удалось достичь поставленных целей", – добавил он.

Госсекретарь также назвал ошибочным мнение, что США могли оставить свои войска в Афганистане после того, как предыдущая администрация страны заключила соглашение с "Талибаном" и согласились вывести свои силы из страны.

"Дело в том, что если бы президент решил оставить войска в Афганистане после 1 мая, атаки на наши силы возобновились бы. "Талибан" не нападал на наши силы или НАТО в период, с которого было достигнуто соглашение, и до 1 мая", – подчеркнул он.

По мнению Блинкена, даже оставь США свои военных в Афганистане, все равно могло бы начаться наступление талибов на столицы провинций.

"И мы снова были бы в состоянии войны с "Талибаном", и я, вероятно, в этой телепрограмме сегодня объяснял бы, почему мы отправляем десятки тысяч американских военных снова на войну в Афганистан, что американский народ просто не поддерживает", – отметил он.