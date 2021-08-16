Об эвакуации из Афганистана просят почти 100 украинцев – МИД Украины

В МИД не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах Украины в Афганистане Фото: depositphotos.com

"В настоящее время 91 человек обратился в посольство за помощью и выразил желание быть эвакуированным из Афганистана. Цифра постоянно меняется. По состоянию на 10.00 было 57", – заявили в посольстве.

Как уточнил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, речь идет об украинцах афганского происхождения и членах их семей.

В то же время посольство не располагает информацией о гражданах Украины, погибших или пострадавших в результате боевых действий.

"Надеемся и уверены, что таких и не будет. Посольство совместно с МИД, другими компетентными органами Украины работает над организацией новых эвакуационных рейсов и других вариантов эвакуации", – отметили в дипмиссии.

Ранее сегодня Николаенко сообщал, что в Афганистане находятся до 50 граждан Украины.