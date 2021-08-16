Об эвакуации из Афганистана просят почти 100 украинцев – МИД Украины

"В настоящее время 91 человек обратился в посольство за помощью и выразил желание быть эвакуированным из Афганистана. Цифра постоянно меняется. По состоянию на 10.00 было 57", – заявили в посольстве.
Как уточнил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, речь идет об украинцах афганского происхождения и членах их семей.
В то же время посольство не располагает информацией о гражданах Украины, погибших или пострадавших в результате боевых действий.
"Надеемся и уверены, что таких и не будет. Посольство совместно с МИД, другими компетентными органами Украины работает над организацией новых эвакуационных рейсов и других вариантов эвакуации", – отметили в дипмиссии.
Ранее сегодня Николаенко сообщал, что в Афганистане находятся до 50 граждан Украины.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу – Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.
13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.
В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.