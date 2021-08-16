В Афганистане находятся еще около 50 украинцев. МИД уточняет, кто из них хочет эвакуироваться

Десятки стран потребовали свободной эвакуации граждан из Афганистана (на фото – пункт пропуска на афгано-пакистанской границе) Фото: ЕРА

"По информации МИД, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми установлена связь. Дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным", – сказал он.

Николенко уточнил, что МИД прорабатывает пути безопасной эвакуации украинцев, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров. Он заверил, что ситуация находится на особом контроле ведомства.

Спикер МИД отметил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил усилить посольство Украины в соседнем с Афганистаном Таджикистане и теперь ситуацию мониторят две дипмиссии – в Душанбе и Исламабаде.