Ситуацию в Афганистане мониторят две украинские дипмиссии – Кулеба

"В условиях текущей ситуации в Афганистане поручил нашему посольству в Исламабаде усилить коллег в Душанбе. Теперь две украинские дипмиссии – в Таджикистане и Пакистане – мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам", – написал глава МИД Украины.

В умовах поточної ситуації в Афганістані, доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег в Душанбе. Тепер 2 українські дипмісії — в Таджикистані та Пакистані — моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам. Контакти: * https://t.co/XBMGeVEAzi * https://t.co/KegElEPVvp

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу – Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Однако этот процесс затруднен, поскольку аэропорт Кабула 16 августа отменил все коммерческие рейсы.