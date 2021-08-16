"Талибы используют девушек в качестве рабынь". СМИ пишут о "темном будущем" для женщин в Афганистане

Во время правления талибов в Афганистане женщинам не разрешали работать Фото: ЕРА

Директор средней школы для девочек "Сардар-и-Кабули" в Кабуле Насрин Султани, которая длительное время боролась за права афганских девочек, сказала журналистам, что теперь живет в постоянном страхе за безопасность своих учениц.

Беспокойство среди женщин усилилось после того, как президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, говорится в сообщении.

Бывший депутат и член афганской делегации, которая работала над мирными переговорами с талибами до вывода американских войск, Фавзия Куфи сказала, что женщины в Афганистане наиболее подвержены риску. По ее словам, будущее женщин в Афганистане кажется "мрачным".

Агентство Reuters пишет, как в начале июля талибы вошли в офисы Azizi Bank в Кандагаре и приказали девяти работающим женщинам уйти оттуда. Им велели не возвращаться на работу. Аналогичная ситуация произошла в Bank Milli в городе Герат.

В этот же период лидеры "Талибана", взявшие под контроль провинции Бадахшан и Тахар, приказали местным религиозным лидерам выдать список девочек старше 15 лет и вдов до 45 лет для "брака с талибами", сообщило издание ABC News.

Афганские женщины, работающие в СМИ, рассказали газете The Guardian, что свободный и шумный Кабул после захвата талибами наполнился тишиной и страхом. В провинциях боевики забрали нескольких девушек, чтобы "использовать их в качестве рабынь", сказала газете одна из журналисток.