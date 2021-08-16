СМИ пишут о пяти погибших в аэропорту Кабула. Туда массово ринулись люди после захватала города "Талибаном"

Жители Кабула стали массово покидать страну после того, как город под свой контроль взяло движение "Талибан" Скриншот: Sudhir Chaudhary / Twitter

Один из очевидцев рассказал, что видел, как тела пяти человек грузили в машину. Другой свидетель сказал, что неясно, были ли жертвы убиты выстрелами или погибли в давке.

Американский военнослужащий, отвечающий за аэропорт, ранее стрелял в воздух, чтобы разогнать толпу, сообщил журналистам официальный представитель США.

Жители Кабула стали массово покидать страну после того, как город под свой контроль взяло движение "Талибан".