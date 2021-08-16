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СМИ пишут о пяти погибших в аэропорту Кабула. Туда массово ринулись люди после захватала города "Талибаном"

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Жители Кабула стали массово покидать страну после того, как город под свой контроль взяло движение "Талибан"
Жители Кабула стали массово покидать страну после того, как город под свой контроль взяло движение "Талибан"
Скриншот: Sudhir Chaudhary / Twitter

По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой сесть на самолеты, вылетающие из афганской столицы. Об этом сообщили агентству Reuters очевидцы.

Один из очевидцев рассказал, что видел, как тела пяти человек грузили в машину. Другой свидетель сказал, что неясно, были ли жертвы убиты выстрелами или погибли в давке.

Американский военнослужащий, отвечающий за аэропорт, ранее стрелял в воздух, чтобы разогнать толпу, сообщил журналистам официальный представитель США.

Жители Кабула стали массово покидать страну после того, как город под свой контроль взяло движение "Талибан".

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал 12 августа, что афганское правительство предложило представителям "Талибана" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа "Талибан" контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль почти все провинции, а также вошли в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. "Талибан" занял президентский дворец

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы. 

Украина эвакуировала около 80 человек из Афганистана. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. 

Теги: Афганистан, смерть, аэропорт, Талибан, Кабул, погибшие
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