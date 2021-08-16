СМИ пишут о пяти погибших в аэропорту Кабула. Туда массово ринулись люди после захватала города "Талибаном"

Один из очевидцев рассказал, что видел, как тела пяти человек грузили в машину. Другой свидетель сказал, что неясно, были ли жертвы убиты выстрелами или погибли в давке.
Американский военнослужащий, отвечающий за аэропорт, ранее стрелял в воздух, чтобы разогнать толпу, сообщил журналистам официальный представитель США.
Жители Кабула стали массово покидать страну после того, как город под свой контроль взяло движение "Талибан".
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.
После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".
США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.
На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал 12 августа, что афганское правительство предложило представителям "Талибана" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).
13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.
По состоянию на 14 августа "Талибан" контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль почти все провинции, а также вошли в Кабул.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. "Талибан" занял президентский дворец.
Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.
Украина эвакуировала около 80 человек из Афганистана. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации.