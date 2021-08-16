Девять эвакуированных Украиной афганцев просят о статусе беженца

"Сегодня ночью рейсом из Кабула в столичный аэропорт прибыл самолет, на борту которого находилось 79 граждан. Среди них – граждане Украины, Республики Беларусь, Таджикистана, Хорватии, Нидерландов, большую часть составляли граждане Афганистана. Это те граждане, которые нуждались в эвакуации, и в сотрудничестве с МИД Украины попали на борт самолета. Сотрудники Госпогранслужбы в пределах своей компетенции обеспечили их надлежащее оформление в аэропорту согласно украинскому законодательству", – сказал Демченко.
По его словам, часть эвакуированных граждан Афганистана имели вид на жительство в Украине, а некоторые сразу вылетели в другие города – Стамбул, Париж, Софию. Тех, кому негде было обустроиться, пропустили на территорию Украины – их передали сотрудникам Миграционной службы, которые займутся размещением эвакуированных.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу – Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.
13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.