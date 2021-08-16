Девять эвакуированных Украиной афганцев просят о статусе беженца

"Сегодня ночью рейсом из Кабула в столичный аэропорт прибыл самолет, на борту которого находилось 79 граждан. Среди них – граждане Украины, Республики Беларусь, Таджикистана, Хорватии, Нидерландов, большую часть составляли граждане Афганистана. Это те граждане, которые нуждались в эвакуации, и в сотрудничестве с МИД Украины попали на борт самолета. Сотрудники Госпогранслужбы в пределах своей компетенции обеспечили их надлежащее оформление в аэропорту согласно украинскому законодательству", – сказал Демченко.

По его словам, часть эвакуированных граждан Афганистана имели вид на жительство в Украине, а некоторые сразу вылетели в другие города – Стамбул, Париж, Софию. Тех, кому негде было обустроиться, пропустили на территорию Украины – их передали сотрудникам Миграционной службы, которые займутся размещением эвакуированных.