Посольство РФ сообщило, что Гани бежал из Афганистана с машинами и вертолетом, набитыми деньгами

Он отметил, что наиболее красноречиво характеризует "крах уходящей власти" то, как Гани бежал из Афганистана.

По словам Ищенко, "четыре машины были полны денег, они пытались засунуть другую часть денег в вертолет, но не все поместилось".

В итоге, "часть денег осталась лежать на асфальте" на взлетном поле.

Эту информацию, сославшись на "свидетелей", Ищенко подтвердил позже Reuters. Агентство отметило, что не смогло независимо подтвердить правдивость рассказа представителя российского посольства в Афганистане.