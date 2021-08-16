Президент Афганистана Гани улетел в Оман – СМИ

Посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар сообщил агентству, что "по некоторым данным, Гани вылетел из Кабула в Оман". В телефонном разговоре дипломат сказал, что президент Афганистана не прилетал в Таджикистан. По данным Агбара, никаких переговоров и запросов на транзитный визит Гани в Таджикистан не было.

"Точной информации о местонахождении сбежавшего президента нет. По некоторым данным, он прилетел из Кабула прямо в Султанат Оман", – подчеркнул дипломат.

15 августа "Радио Озоди" сообщило со ссылкой на два источника, близких к властям Таджикистана, что Гани находился в Душанбе и готовился к выезду в третью страну.

По информации "Радио Озщди", Гани приехал в Таджикистан в сопровождении руководителя администрации Фазла Махмуда Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба.

Пресс-служба МИД Таджикистана 16 августа в Facebook заявила, что самолет Гани не совершал посадку в Душанбе.

"Самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны. Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны", – отметили в посте.