Президент Афганистана Гани улетел в Оман – СМИ

Посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар сообщил агентству, что "по некоторым данным, Гани вылетел из Кабула в Оман". В телефонном разговоре дипломат сказал, что президент Афганистана не прилетал в Таджикистан. По данным Агбара, никаких переговоров и запросов на транзитный визит Гани в Таджикистан не было.
"Точной информации о местонахождении сбежавшего президента нет. По некоторым данным, он прилетел из Кабула прямо в Султанат Оман", – подчеркнул дипломат.
15 августа "Радио Озоди" сообщило со ссылкой на два источника, близких к властям Таджикистана, что Гани находился в Душанбе и готовился к выезду в третью страну.
По информации "Радио Озщди", Гани приехал в Таджикистан в сопровождении руководителя администрации Фазла Махмуда Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба.
Пресс-служба МИД Таджикистана 16 августа в Facebook заявила, что самолет Гани не совершал посадку в Душанбе.
"Самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны. Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны", – отметили в посте.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу – Кабул.
Гани бежал за границу. СМИ сообщили, что самолет с Гани, его женой Рулой и двумя близкими помощниками президента вылетел из Кабула и прибыл в Узбекистан.
13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула около 80 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.