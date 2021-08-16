Афганцы пытались вылететь из Кабула, цепляясь за военный самолет США. Несколько человек разбилось. Видео

На кадрах видно, что люди зацепились за борт, который разгоняется по взлетно-посадочной полосе. Рядом с военным самолетом бежит толпа людей.
Chaotic scenes as Afghans attempt to cling to US Air Force plane departing from Kabul— BBC News (World) (@BBCWorld) August 16, 2021
Latest: https://t.co/eRDvQGay6B pic.twitter.com/moOTTuxoF9
Позже телеканал Al Arabiya опубликовал в Twitter видео, на котором видно, что с взлетевшего самолета что-то падает.
"На видео показан момент, когда афганские граждане выпали из самолета, взлетевшего в аэропорту Кабула. Люди зацепились за самолет ВВС США в попытке покинуть страну", – отметили в твите.
Watch: A video shows the moment Afghan citizens dropped from an aircraft near #Kabul airport after clinging on to a US Air Force plane in an attempt to flee the country amid the #Taliban takeover. #Afghanistan https://t.co/2vc7iuFmgj pic.twitter.com/MdrNlasobn— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 16, 2021
По данным BBC News World, в результате падения с самолета после взлета погибло по меньшей мере два человека. Еще минимум двое погибли во время хаоса, возникшего в аэропорту. Журналисты отметили, что причины их смерти неизвестны – возможно, они погибли в давке или были застрелены.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.
13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.