Афганцы пытались вылететь из Кабула, цепляясь за военный самолет США. Несколько человек разбилось. Видео

На кадрах видно, что люди зацепились за борт, который разгоняется по взлетно-посадочной полосе. Рядом с военным самолетом бежит толпа людей.

Chaotic scenes as Afghans attempt to cling to US Air Force plane departing from Kabul



Latest: https://t.co/eRDvQGay6B pic.twitter.com/moOTTuxoF9 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 16, 2021

Позже телеканал Al Arabiya опубликовал в Twitter видео, на котором видно, что с взлетевшего самолета что-то падает.

"На видео показан момент, когда афганские граждане выпали из самолета, взлетевшего в аэропорту Кабула. Люди зацепились за самолет ВВС США в попытке покинуть страну", – отметили в твите.

Watch: A video shows the moment Afghan citizens dropped from an aircraft near #Kabul airport after clinging on to a US Air Force plane in an attempt to flee the country amid the #Taliban takeover. #Afghanistan https://t.co/2vc7iuFmgj pic.twitter.com/MdrNlasobn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 16, 2021

По данным BBC News World, в результате падения с самолета после взлета погибло по меньшей мере два человека. Еще минимум двое погибли во время хаоса, возникшего в аэропорту. Журналисты отметили, что причины их смерти неизвестны – возможно, они погибли в давке или были застрелены.