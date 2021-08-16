Из Афганистана в Украину не может вылететь самолет с эвакуируемыми украинцами – Кулеба

"Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время ночного рейса. Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится и который не может вылететь", – сказал он.

По словам дипломата, если борт и взлетит, то пока неизвестно, сможет ли туда прибыть еще один самолет из Украины.

"Ответ будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане. Сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая и пока что самолет вылететь не может... Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолета – у тебя за две секунды будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто", – объяснил Кулеба.

Он также назвал "абсолютной манипуляцией" информацию о том, что МИД Украины не предлагает соотечественникам эвакуироваться из Афганистана.