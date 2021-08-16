Ситуация в Афганистане может повлиять на политику безопасности и миграционную ситуацию в Украине – Енин

"Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализирован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционную ситуацию в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", – сказал дипломат.
По его словам, нельзя исключать, что "российская сторона воспользуется максимально возможностью повлиять негативным образом на миграционную ситуацию в Украине".
"Мы не сидим сложа руки. Мы усиливаем координацию внутри государства, с нашими международными партнерами с тем, чтобы минимизировать соответствующие риски и обеспечить на должном уровне безопасность наших граждан", – объяснил Енин.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.
13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.
В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.
По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразил по меньшей мере 91 украинец.