Ситуация в Афганистане может повлиять на политику безопасности и миграционную ситуацию в Украине – Енин

Енин утверждает, что Украина готовится к последствиям ситуации в Афганистане Фото: wikipedia.org

"Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализирован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционную ситуацию в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", – сказал дипломат.

По его словам, нельзя исключать, что "российская сторона воспользуется максимально возможностью повлиять негативным образом на миграционную ситуацию в Украине".

"Мы не сидим сложа руки. Мы усиливаем координацию внутри государства, с нашими международными партнерами с тем, чтобы минимизировать соответствующие риски и обеспечить на должном уровне безопасность наших граждан", – объяснил Енин.