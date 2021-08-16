Суд оставил Чауса под домашним арестом, Украина эвакуировала из Кабула граждан пяти стран. Главное за день

Ситуация в Афганистане
В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Кабула около 80 человек, это восемь граждан Украины, а также граждане Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана. Девять эвакуированных граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженцев.
Вечером в МИД Украины сообщили, что об эвакуации из Кабула просят еще около 100 украинцев. Из-за критической ситуации в Кабуле самолет с украинцами не мог вылететь.
В аэропорту Кабула возник хаос из-за большого количества желающих вылететь из страны. Люди выбежали на взлетно-посадочную полосу и цеплялись за борт американского военного самолета.
Президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну после взятия Кабула талибами, по данным СМИ, улетел в Оман. Гани покидал страну, набив деньгами машины и вертолет.
Чауса оставили под арестом
Апелляционный суд оставил бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под домашним арестом. Во время рассмотрения апелляции Чаус рассказал, что сидел в подвале в маске четыре месяца.
Семочко восстановили на должности
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Сергея Семочко о признании незаконным его увольнение в 2019 году с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины и возобновлении его на этой должности.
Коронавирус и вакцинация в Украине
В Одессе в детском центре "Молодая гвардия" произошла вспышка коронавирусной инфекции. Симптомы COVID-19 проявились у 42 детей и двух работников лагеря.
В Минздраве Украины до конца текущего года хотят вакцинировать от коронавируса половину граждан страны. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что привилегии для привитых от COVID-19 граждан в стране могут ввести после вакцинации 50% населения.
Глава Минздрава Виктор Ляшко призвал не останавливать вакцинацию от коронавируса в День Независимости.
В киевской мэрии прошли обыски
16 августа в КГГА прошли очередные обыски, правоохранители пришли в департамент транспортной инфраструктуры и на коммунальное предприятие "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева".
В мэрии заявили, что обыски направлены на формирование негативного имиджа столичной власти.