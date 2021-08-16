В КГГА назвали продолжение обысков в мэрии и на коммунальных предприятиях политической акцией и системным давлением

Правоохранители с 11 мая этого года обыскивают офисы коммунальных предприятий Киева и различных подразделений КГГА Фото: capital.ua

16 августа очередные обыски проводятся в департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева". Также обыски проводятся в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр.

"Все это направлено на создание негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов", – подчеркнули в КГГА.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, документы по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве" ранее неоднократно уже изымали и проверяли представители правоохранительных органов. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" всегда способствуют правоохранительным органам и каждый раз предоставляют все необходимые документы, подчеркнули в КГГА.

Многочисленные обыски парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, заявили в столичной мэрии и назвали происходящее политической акцией и системным давлением.

По данным сайта КГГА, обыски в департаменте транспорта, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева" и в подрядных организациях проводили сотрудники Подольской окружной прокуратуры города Киева совместно с управлением стратегических расследований в Киеве департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.