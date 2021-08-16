В КГГА прошли обыски из-за хищения денег на строительстве Подольского моста

Ущерб от действий должностных лиц оценили на сумму более 4,5 млн гривен Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Обыски провели также в помещениях коммунального предприятия "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева", ГП "Укргосстройэкспертиза", у генерального подрядчика и подрядных организаций.

Следствие установило, что в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" и ООО "Эко-Строй-Трейд" был заключен договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского моста.

В июле 2020 года исполняющий обязанности директора КП и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года, в который внесли информацию о выполнении в течение апреля-мая прошлого года работ по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры до опоры длиной 33 метра.

По результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы работы, предусмотренные технологическими картами, на объекте не выполнялись. Из-за таких действий местному бюджету нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн гривен.