Полицейские разоблачили схему хищений в зерновой госкомпании. Ущерб составил почти $60 млн

По версии правоохранителей, чиновники проводили операции на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без предоплаты. За кредитные средства, полученные под государственные гарантии, они закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене значительно ниже рыночной, указали в полиции.

В сообщении говорится, что с января по май 2021 года АО ГПЗКУ заключило внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на сумму более $231 млн. По состоянию на конец июля этого года дебиторская задолженность компаний перед ГПЗКУ составила более $57 млн.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступлений по ч. 2 и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, в полиции сообщили о злоупотреблении подозреваемыми при заключении договоров о страховании имущества. Так, между АО ГПЗКУ и тремя страховыми компаниями был заключен договор добровольного страхования имущества на общую сумму 2,559 млрд гривен. Также уплачена страховая премия в размера 99,042 млн гривен. По информации полиции, страховой тариф по указанному договору в 3–5 раз превысил рыночный и составил 3,87% от стоимости имущества корпорации.

"Чиновники искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем причинили тяжелые последствия для госкомпании", – добавили в Нацполиции.

По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели 10 и 11 августа 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и жительства подозреваемых, в транспортных средствах и в офисных помещениях.

По результатам их проведения полицейские изъяли документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также более $200 тыс. США.