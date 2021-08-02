В России возбудили дело против четырех украинских бизнесменов за якобы "хищение нефти". Среди них – Коломойский, Боголюбов и Ярославский

По версии следствия, в 2007 году ОАО "Татнефть" отгрузило для ПАО "Укртатнафта" более 2,2 тыс. тонн сырой нефти на сумму более $1 млрд, из которых было оплачено только 1,4 тыс. тонн на общую сумму $652 млн.

Правоохранители указали, что Коломойский и его соратники отстранили от управления ПАО "Укртатнафта" менеджеров и акционеров с российской стороны. Таким образом, "Татнефти" нанесли ущерб на общую сумму $439 млн.

Дело возбудили управление экономической безопасности и противодействия коррупции и Главное следственное управление МВД по Татарстану по ст. 210 Уголовного кодекса РФ (создание и участие в организованном преступном сообществе). Максимальное наказание по указанной статье – пожизненное лишение свободы.

Факт возбуждения дела против Коломойского по статье об организации преступного сообщества подтвердили источники Tatar-inform в правоохранительных органах. Telegram-канал Baza пишет, что Коломойскому может грозить до 20 лет тюрьмы.