ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец этой истории

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кент оценил вероятность введения новых санкций против Коломойского
Кент оценил вероятность введения новых санкций против Коломойского
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Запрет на въезд в США для украинского бизнесмена Игоря Коломойского – только первый шаг, который относится к полномочиям внешнеполитического ведомства США – Госдепартамента. Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 24 июля, рассказал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

"Есть другие возможности – я о министерстве финансов [США]. То есть это не конец этой истории. И вопросы также есть у Федерального бюро расследований и нашего министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас – это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине, – это ваше дело", – сказал дипломат.

Контекст:

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского "в связи с его причастностью к крупной коррупции". Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США "за поддержку деолигархизации". В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.

Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место).

Теги: США, санкции, Игорь Коломойский, Госдепартамент США, Джордж Кент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У-у-упс, она вновь это сделала". Фото Бритни Спирс с обнаженной грудью набрало больше 2,1 млн лайков
"У-у-упс, она вновь это сделала". Фото Бритни Спирс с обнаженной грудью набрало больше 2,1 млн лайков
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"Две половинки одного космоса", "Вы наш позитив". Беременная Осадчая и Горбунов растрогали сеть фото в обнимку
"Две половинки одного космоса", "Вы наш позитив". Беременная Осадчая и Горбунов растрогали сеть фото в обнимку
"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv
"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv
Ольга Сумская примерила семь ультрамодных "бабушкиных платочков" и пообещала "так ходить в жизни"
Ольга Сумская примерила семь ультрамодных "бабушкиных платочков" и пообещала "так ходить в жизни"
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Божественная богиня". Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом
"Божественная богиня". Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом
"Так бы и обнял!" Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини
"Так бы и обнял!" Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини
24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Как ухаживать за домашней орхидеей
Как ухаживать за домашней орхидеей
"Могу позволить себе". Мейхер сделала заявление о своей карьере
"Могу позволить себе". Мейхер сделала заявление о своей карьере
"Одновременно как альтернатива сливкам и вину". Эксперт назвал необычный ингредиент, который можно добавлять в пасту
"Одновременно как альтернатива сливкам и вину". Эксперт назвал необычный ингредиент, который можно добавлять в пасту
Snoop Dogg несколько дней стримил без звука и стал мемом
Snoop Dogg несколько дней стримил без звука и стал мемом
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая: Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая: Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что
"Я сажал! Крохотные были". Галкин крупным планом показал, что выросло в его саду
"Я сажал! Крохотные были". Галкин крупным планом показал, что выросло в его саду
"С такими буйками не утонешь", "Пышечка ты наша". Семенович поплескалась в бассейне в купальнике с глубоким декольте
"С такими буйками не утонешь", "Пышечка ты наша". Семенович поплескалась в бассейне в купальнике с глубоким декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
  "Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
"Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
  Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
"Беременна". Седокова показала живот в облегающем платье
"Беременна". Седокова показала живот в облегающем платье
"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS