Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец этой истории

"Есть другие возможности – я о министерстве финансов [США]. То есть это не конец этой истории. И вопросы также есть у Федерального бюро расследований и нашего министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас – это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине, – это ваше дело", – сказал дипломат.