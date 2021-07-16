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СНБО ввел санкции против девяти украинцев. В списке нет Коломойского, Дубинского и Деркача

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Данилов уточнил, что Коломойский, Дубинский и Деркач под санкции не попали
Данилов уточнил, что Коломойский, Дубинский и Деркач под санкции не попали
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении девяти граждан Украины. Об этом 16 июля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, санкции были введены в том числе в отношении украинцев, которые находятся в санкционном списке США. 

"Предварительное решение касалось 100 человек, осталось 26. Сегодня мы приняли решение относительно девяти. По остальным мы работаем", – отметил Данилов. 

Санкции, по его информации, не были введены против нардепа Александра Дубинского, внефракционного парламентария Андрея Деркача и бизнесмена Игоря Коломойского.

Контекст:

11 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с нардепом Андреем Деркачом, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачом и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского "в связи с его причастностью к крупной коррупции". Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США "за поддержку деолигархизации". В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.

Теги: Украина, санкции, СНБО, Игорь Коломойский, Александр Дубинский, Алексей Данилов
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