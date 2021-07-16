СНБО ввел санкции против девяти украинцев. В списке нет Коломойского, Дубинского и Деркача

Данилов уточнил, что Коломойский, Дубинский и Деркач под санкции не попали Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

По его словам, санкции были введены в том числе в отношении украинцев, которые находятся в санкционном списке США.

"Предварительное решение касалось 100 человек, осталось 26. Сегодня мы приняли решение относительно девяти. По остальным мы работаем", – отметил Данилов.

Санкции, по его информации, не были введены против нардепа Александра Дубинского, внефракционного парламентария Андрея Деркача и бизнесмена Игоря Коломойского.