Выездное заседание СНБО проведут в Сумах – Данилов

Ответ секретаря на вопрос журналиста был короткий: "Сумах".

12 июля следующее заседание СНБО Данилов анонсировал как первое выездное.

По его словам, на заседании рассмотрят вопросы региона, в котором соберется СНБО, а также вопросы национальной безопасности, НАТО и санкционной политики.

Контекст:

Предыдущее заседание СНБО прошло 18 июня. В повестке дня было пять вопросов, один из них рассматривали в тайном режиме. Совбез тогда решил ввести санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа и двух россиян – гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и миллиардера, зампредседателя совета директоров компании "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ограничения против всех четверых решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины.

Заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.

Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами "мощного органа – СНБО". 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, "черными пятницами".