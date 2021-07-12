Данилов опроверг информацию о намерении СНБО создать реестр запрещенных СМИ

Данилов отметил, что при этом СНБО приводит в соответствие список СМИ, которые находятся под санкциями несколько лет Фото: depositphotos.com

Член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев 9 июля заявил, что СНБО принял "окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов – того самого "Укркомнадзора". Тульев говорил, что он вошел в состав рабочей группы по вопросам технической реализации реестра.

Реагируя на это, Данилов назвал информацию недостоверной.

"Вы помните, что один молодой человек, который по просьбе своей организации включен в рабочую группу, заявил о том, что якобы аппарат СНБО должен создать какой-то санкционный реестр с запретом СМИ? Это совершенно не отвечает действительности… Мы этим вопросом не занимаемся", – сказал Данилов.

Он добавил, что СНБО в настоящее время приводит в соответствие список СМИ, которые уже несколько лет находятся под санкциями. Речь идет о большом перечне, среди которых телеканалы NewsOne и ZIK, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и другие.