"Прошли все круги ада". Ткаченко заявил, что в законопроекте "О медиа" учтут замечания СМИ и Совета Европы

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Украине возобновили разговоры с медийными организациями по поводу того, что смущает в законопроекте "О медиа".

На рассмотрение Верховной Раде Украины ко второму чтению вынесут законопроект "О медиа", в котором учтут замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы. Об этом 15 февраля сообщил LB.ua"министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Еще до этих событий [блокировки телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина"] мы возобновили разговор с медийными организациями по поводу того, что их смущает в этом законе [о медиа №2693]. Сейчас эти диалоги продолжатся с участием депутатов, министерства. Мы видим со стороны больших медиагрупп готовность двигаться дальше в этом направлении путем диалога, когда все стороны учитывают аргументы друг друга", – сказал Ткаченко.

Министр уточнил, что он говорил с представителями "1+1 Медиа", Inter Media Group, СЛМ, "Медиа Группі Украина". По его словам, важно понимание и нахождение "если не компромисса, то ощущения диалога и последовательности действий по отношению к этому закону".

"После разговора с медийщиками будут разговоры с ОТТ-платформами, с информационными сайтами о тех вопросах, которые продолжают их беспокоить в рамках этого закона. Когда мы придем к конкретному финальному соглашению всех сторон – сообщим. На данном этапе мы в диалоге", – отметил он.

Ткаченко заявил, что диалоги продолжаются со времен его пребывания в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Мы прошли все круги ада, которые только могли. Дважды – обсуждение с Советом Европы, что очень непросто, учитывая их требования. Внесли изменения в соответствии с этими требованиями. Поэтому надеемся, что те нюансы, которые беспокоили медийщиков, уже после второго обсуждения с Советом Европы, будут устранены к внесению этого документа в зал… На сегодняшний день законопроект поддержали страны ЕС и США. Касаемо участников рынка – сейчас идет речь о диалоге. Этот диалог учитывает комментарии всех сторон, и мы постепенно приходим к взаимопониманию", – добавил Ткаченко.

Он также отметил, что все претензии тех, кто против этого закона, можно разделить на две группы.

"Первые – это небезызвестный медведчуковский пул, который бегал за мной из-за того, что путал этот закон с законом "О дезинформации". Вторая часть претензий была от интернет-СМИ, и она звучала следующим образом: "Нас не надо регулировать вообще". Я хочу разделить, для понимания, две вещи: закон "О медиа" – это цивилизованные правила игры, а деятельность в сфере дезинформации – это оперативная деятельность, которая происходит с помощью разных институций. Она включает в себя как работу по медиаграмотности, так и конкретную оценку, которая будет заниматься мониторингом, рассказывать публике, где была дезинформация, фейки, возможно, создаст так называемый онлайн-музей русской пропаганды", – рассказал министр.

Законопроект о медиа №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

Согласно данным Freedom House, в 2020 году Украина заняла 62-е место по уровню свободы слова.

В Украине в 2020 году зафиксировали 74 нападения на журналистов. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.