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ПОЛИТИКА

Рада в декабре планирует вернуться к рассмотрению законопроекта о медиа

Доработанный законопроект "О медиа", вероятно, вынесут на рассмотрение Верховной Рады на пленарной неделе с 15-го по 18 декабря.

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Доработанный законопроект о медиа внесли в Раду 2 июля
Доработанный законопроект о медиа внесли в Раду 2 июля
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада планирует вернуться к рассмотрению законопроекта о медиа во второй половине декабря. 

Из расписания заседаний парламента следует, что повторно рассмотреть в первом чтении доработанный проект закона №2693 "О медиа" в период с 15-го по 18 декабря. 

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Документ подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

1 июля более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

В этот же день комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект. Доработанный законопроект (№2693-д) внесли в Раду 2 июля.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что этот законопроект создавали "не для того, чтобы закручивать гайки". 

"В нем есть объективные какие-то огрехи. Я встречался по этому поводу руководством телеканалов на прошлой неделе, мы договорились о следующем: [...] в любом случае, мы все придем к тому, что этот закон, в виде которой все будут довольны, мы все равно примем [...] Закон отложен до того момента, пока мы вместе не придем к тому, что будет регуляция", – заявил он. 

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, законопроект, Кирилл Тимошенко, законопроект о медиа
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